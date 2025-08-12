Ecolab acquiert l'unité d'Ovivo pour 1,8 milliard de dollars afin d'améliorer la technologie de l'eau dans le contexte de la demande de refroidissement induite par l'IA

Ecolab ECL.N a déclaré mardi qu'il achèterait l'unité électronique d'Ovivo pour environ 1,8 milliard de dollars en espèces afin d'étendre sa technologie d'eau ultra-pure pour la fabrication de semi-conducteurs, alors que la demande de puces avancées et d'IA augmente.

La consommation d'eau dans les centres de données a considérablement augmenté en raison des besoins de refroidissement plus importants des unités de traitement graphique à forte consommation d'énergie pour l'IA et l'informatique à haute performance par rapport aux serveurs conventionnels.

Une seule usine de semi-conducteurs peut consommer annuellement autant d'eau que 17 millions de personnes, selon Ecolab.

Ovivo Electronics devrait générer un chiffre d'affaires de 500 millions de dollars en 2025.

"Ensemble, nous prévoyons que notre activité high-tech mondiale de 800 millions de dollars connaîtra une forte croissance à deux chiffres, avec une marge d'exploitation attrayante", a déclaré le PDG d'Ecolab, Christophe Beck.

L'acquisition devrait générer des rendements à deux chiffres et contribuer immédiatement à la croissance du chiffre d'affaires d'Ecolab, a déclaré Ecolab dans un communiqué.

L'acquisition devrait être neutre pour le bénéfice ajusté par action, à l'exclusion d'environ 45 millions de dollars de coûts d'amortissement sans effet sur la trésorerie, et devrait se développer jusqu'en 2027 et au-delà, a-t-elle ajouté.

La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2026.