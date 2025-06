Ecofi lance un fonds obligataire daté sur le thème de la souveraineté européenne

Ecofi lance Ecofi Optim 31, un fonds obligataire à échéance au 25 mai 2031, conçu pour capturer les opportunités actuelles du marché du crédit tout en répondant aux enjeux de durabilité. Le nouveau fonds, qui vise une performance cible nette de frais de 4,70?% à l’échéance, cherche à financer les moteurs de la souveraineté européenne.

Le portefeuille, géré par Rodolphe Courvasier, est composé d’obligations à taux fixe et/ou à taux variable, d’échéances centrées autour de mai 2031.

La stratégie du fonds repose sur deux piliers : une combinaison d’émetteurs notés investment grade et high yield ?; et une sélection de titres d’entreprises tant du secteur financier qu’actives dans des secteurs économiques clés en lien avec la compétitivité et l’autonomie économique et stratégique de l’Europe (exemples : énergie, digitalisation, automobile, défense, matériaux critiques, spatial, industrie pharmaceutique, etc.)

Classé article 8 SFDR, Ecofi Optim 31 est accessible dès 100 euros pour les parts R, sans frais d’entrée ni de sortie. Il est ouvert à la souscription en continu, avec une liquidité quotidienne. Ecofi Optim 31 est disponible et/ou en cours de référencement sur les principales plateformes de distribution et d’assurance vie.