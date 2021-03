Ecofi décroche le Label ISR pour un huitième fonds

(NEWSManagers.com) - Ecofi a annoncé ce 17 mars avoir obtenu la version 2 du Label ISR pour son fonds Trajectoires Durables. Cette version plus exigeante et en application depuis octobre dernier a été attribuée par le cabinet d' audit d' EY. Il s'agit du huitième fonds labellisé par la société et de son premier fonds labellisé avec la nouvelle version du Label ISR.

Ecofi Trajectoires Durables est un fonds actions des pays de la zone Euro, éligible au PEA, géré sur le thème du développement durable, selon une approche ISR, et investit dans 6 thématiques liées à l' Homme et la Planète.