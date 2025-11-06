EchoStar vend d'autres licences de spectre à SpaceX pour 2,6 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

EchoStar SATS.O a déclaré jeudi qu'elle vendrait un ensemble de licences de spectre sans fil à SpaceX pour environ 2,6 milliards de dollars en échange d'actions dans la startup spatiale, tout en annonçant également une transition de leadership au niveau du directeur général.

Séparément dans la journée, la société de services de télécommunications a annoncé une nouvelle branche d'investissement EchoStar Capital, et a publié ses résultats du troisième trimestre, enregistrant une charge de dépréciation unique de 16,48 milliards de dollars en raison du processus de mise hors service de certaines parties de son réseau 5G.

Ses actions étaient en baisse d'environ 1 % dans les échanges de l'après-midi.

Les licences AWS-3 couvrent les ondes aériennes à travers les États-Unis qui peuvent être utilisées pour soutenir les communications mobiles et par satellite.

En combinant les ondes sans fil d'EchoStar avec les capacités de SpaceX en matière de lancement de fusées et de fabrication de satellites, ils peuvent rapidement créer des services directs à la cellule solides et abordables, a déclaré Hamid Akhavan, directeur général d'EchoStar Capital.

M. Akhavan, qui était auparavant directeur général d'EchoStar, prendra en charge la branche d'investissement, tandis que Charlie Ergen, cofondateur d'EchoStar, dirigera désormais l'ensemble de l'entreprise.

La société a déclaré que les activités actuelles de son service de télévision à péage Dish TV, de son service de télévision en continu Sling TV, de son service sans fil Boost Mobile et de son service de communication par satellite Hughes ne seront pas affectées par le dernier accord avec SpaceX, qui est une extension d'un accord de 17 milliards de dollars conclu en septembre à l'adresse .

La Commission fédérale des communications des États-Unis a déclaré en septembre qu'elle mettrait fin à son enquête sur les obligations d'EchoStar en matière de déploiement de la 5G dans le pays après la signature d'accords de vente de spectre sans fil à SpaceX et AT&T.

En août, EchoStar a vendu à AT&T des licences de spectre sans fil à l'échelle nationale pour 23 milliards de dollars. AT&T a accepté d'acquérir 50 MHz de spectre à bande moyenne et à bande basse à l'échelle nationale.