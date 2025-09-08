EchoStar saute sur l'accord de licence de spectre de 17 milliards de dollars avec SpaceX

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
8 septembre - ** Les actions de la société de services de télécommunications EchoStar SATS.O ont bondi de 46,4 % à 98,42 $ avant la mise sur le marché
** SATS a conclu un accord définitif avec SpaceX pour vendre les licences de spectre AWS-4 et H-block de la société pour environ 17 milliards de dollars
** L'accord comprend jusqu'à 8,5 milliards de dollars en espèces et jusqu'à 8,5 milliards de dollars en actions SpaceX évaluées à la date d'entrée en vigueur de l'accord définitif
** Selon l'accord, SpaceX couvrira environ 2 milliards de dollars de paiements d'intérêts d'EchoStar jusqu'en novembre 2027
** La clôture de la transaction proposée aura lieu après que toutes les approbations réglementaires requises auront été reçues et que d'autres conditions de clôture auront été remplies - entreprises
** En août, SATS a accepté de vendre les licences de spectre sans fil pour 23 milliards de dollars à AT&T T.N .
** À la dernière clôture, l'action a presque triplé cette année
