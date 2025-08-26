EchoStar s'envole de 85 % grâce à un accord sur les licences d'utilisation du spectre avec AT&T

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

26 août - ** Les actions d'EchoStar SATS.O s'envolent de 84,7 % pour atteindre un record de 55,19 $ tôt mardi, et sont en voie de réaliser la plus forte hausse quotidienne jamais enregistrée, après l'annonce d'un accord sur les licences de spectre avec AT&T T.N . ** AT&T a déclaré mardi qu'il achèterait licences de spectre sans fil à SATS pour environ 23 milliards de dollars, alors que le géant américain des télécommunications cherche à renforcer son réseau pour rester en tête sur un marché concurrentiel

** Les li

les licences couvrent au total plus de 400 marchés à travers les États-Unis et renforceront ses avoirs en matière de spectre à bande basse et à bande moyenne, selon T

** Les deux entreprises ont également convenu d'étendre leur accord de services de réseau, permettant à SATS d'opérer en tant qu'opérateur de réseau mobile hybride (MNO) fournissant des services sans fil sous la marque Boost Mobile

** En juin, la société mère de Dish TV, SATS, a déclaré que le président Donald Trump l'avait incitée, ainsi que le président de la Commission fédérale des communications, Brendan Carr, à conclure un accord à l'amiable sur le sort des licences de spectre sans fil de la société

** Mardi, SATS a déclaré que l'accord avec T faisait partie de ses efforts continus pour résoudre les questions du régulateur

** Jusqu'à la clôture de lundi, les actions de SATS avaient augmenté de 30,5 % depuis le début de l'année

** Les actions de T ont augmenté de 0,5 % au début de la journée de mardi, à 28,75 $