 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 729,11
-1,45%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

EchoStar s'envole de 85 % grâce à un accord sur les licences d'utilisation du spectre avec AT&T
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 15:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

26 août - ** Les actions d'EchoStar SATS.O s'envolent de 84,7 % pour atteindre un record de 55,19 $ tôt mardi, et sont en voie de réaliser la plus forte hausse quotidienne jamais enregistrée, après l'annonce d'un accord sur les licences de spectre avec AT&T T.N . ** AT&T a déclaré mardi qu'il achèterait licences de spectre sans fil à SATS pour environ 23 milliards de dollars, alors que le géant américain des télécommunications cherche à renforcer son réseau pour rester en tête sur un marché concurrentiel

** Les li

les licences couvrent au total plus de 400 marchés à travers les États-Unis et renforceront ses avoirs en matière de spectre à bande basse et à bande moyenne, selon T

** Les deux entreprises ont également convenu d'étendre leur accord de services de réseau, permettant à SATS d'opérer en tant qu'opérateur de réseau mobile hybride (MNO) fournissant des services sans fil sous la marque Boost Mobile

** En juin, la société mère de Dish TV, SATS, a déclaré que le président Donald Trump l'avait incitée, ainsi que le président de la Commission fédérale des communications, Brendan Carr, à conclure un accord à l'amiable sur le sort des licences de spectre sans fil de la société

** Mardi, SATS a déclaré que l'accord avec T faisait partie de ses efforts continus pour résoudre les questions du régulateur

** Jusqu'à la clôture de lundi, les actions de SATS avaient augmenté de 30,5 % depuis le début de l'année

** Les actions de T ont augmenté de 0,5 % au début de la journée de mardi, à 28,75 $

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AT&T
28,445 USD NYSE -1,03%
ECHOSTAR RG-A
54,2900 USD NASDAQ +81,69%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank