EchoStar perd plus d'abonnés à la télévision payante que prévu dans un contexte de désabonnement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de services de télécommunications EchoStar SATS.O a enregistré au premier trimestre une baisse plus importante que prévu du nombre d'abonnés à la télévision payante, alors que la tendance au « cord-cutting » (abandon de la télévision par câble) se poursuit.

Ces résultats soulignent la tendance actuelle des consommateurs à délaisser les services de télévision traditionnels groupés au profit de plateformes de streaming à la demande moins coûteuses.

* Le nombre d'abonnés à la télévision payante a diminué d'environ 366 000 au premier trimestre, contre une baisse attendue de 336 433 abonnés, selon les estimations de Visible Alpha.

* Le chiffre d'affaires du segment de la télévision payante, le plus important d'EchoStar, s'est élevé à 2,29 milliards de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 2,28 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* En mars, EchoStar a conclu un accord de restructuration de la dette avec un groupe de détenteurs d'obligations de Dish DBS, dans le cadre des efforts de longue haleine déployés par la société pour faire face à son lourd endettement.

* La société a déclaré un chiffre d'affaires de 3,67 milliards de dollars, légèrement supérieur aux estimations de 3,66 milliards de dollars. La perte du premier trimestre s'est réduite à 146,9 millions de dollars, contre 202,7 millions de dollars à la même période l'année dernière.

* Ces résultats interviennent après l'intégration d'EchoStar dans l'indice S&P 500 en mars.