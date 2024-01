eBay va réduire la voilure

(AOF) - La plateforme de commerce électronique eBay, dont le titre avance de 3% en avant-Bourse, a fait savoir qu'elle comptait supprimer environ 1000 postes, soit environ 9% de ses effectifs actuels. Le directeur général d'eBay, Jamie Iannone, a expliqué sa décision dans un mail adressé aux salariés du groupe. "Bien que nous fassions des progrès par rapport à notre stratégie, nos effectifs et nos dépenses globales ont dépassé la croissance de notre entreprise", a-t-il indiqué.

"Pour y remédier, nous mettons en œuvre des changements organisationnels qui alignent et consolident certaines équipes afin d'améliorer l'expérience de bout en bout et de mieux répondre aux besoins de nos clients dans le monde entier."

Outre les suppressions d'emplois, l'entreprise a fait savoir qu'elle réduira le nombre de contrats de sous-traitance au cours des prochains mois.

En novembre, ebay avait lancé un avertissement, prévoyant des performances moindres qu'attendu sur la période des fêtes de fin d'année.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Fiche sectorielle - Internet

Une recherche en ligne de plus en plus concurrentielle pour Google

Google domine la recherche en ligne depuis plus de deux décennies. Il tire plus de la moitié de ses revenus de la publicité sur son moteur de recherche. Le second acteur, Bing, détenu par Microsoft, reste très loin derrière, avec moins de 9 % du marché mondial. Toutefois Bing bénéficie d'un avantage énorme : les résultats de Microsoft ne dépendent pas étroitement des performances de son moteur de recherche, mais plutôt de ses ventes de logiciels et de services aux entreprises avec sa branche Azure. Le groupe peut donc se montrer plus agile et prendre des risques. D'autres sérieux concurrents montent en puissance. Le moteur de recherche d'Amazon pour trouver des produits affiche un bond de ses revenus publicitaires. De même, l'application TikTok est de plus en plus utilisée par les plus jeunes pour chercher des informations.