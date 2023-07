eBay: en chute après ses trimestriels information fournie par Cercle Finance • 27/07/2023 à 16:07

(CercleFinance.com) - eBay dévisse de plus de 7% en début de séance à Wall Street, au lendemain de la publication d'un BPA non GAAP des activités poursuivies en hausse de 5% à 1,03 dollar pour le deuxième trimestre 2023, avec des revenus en croissance similaire à 2,54 milliards.



'Notre GMV, notre chiffre d'affaires et notre BPA ont dépassé les attentes et se sont situés au niveau ou au-dessus de la limite supérieure de nos fourchettes de prévisions, malgré l'incertitude macroéconomique persistante', souligne le CFO Steve Priest.



Néanmoins, la place d'enchères sur Internet a affiché des prévisions plus ternes pour le trimestre en cours, n'anticipant qu'un BPA ajusté entre 0,96 et 1,01 dollar, ainsi que des revenus entre 2,46 et 2,52 milliards.