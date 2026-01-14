eBay dévoile son premier plan climatique et vise des émissions nettes nulles d'ici à 2045

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sharon Kimathi

La société de commerce électronique eBay EBAY.O a dévoilé mercredi son premier plan de transition climatique et a déclaré qu'elle intensifierait ses efforts pour décarboniser ses opérations et sa chaîne d'approvisionnement dans le cadre d'un plan visant à atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2045.

Le plan, qui a été validé par l'initiative Science Based Targets (SBTi), un organisme de normalisation indépendant, s'appuie sur un objectif antérieur consistant à alimenter toutes ses installations avec 100 % d'électricité renouvelable d'ici 2025, objectif qui a été atteint en 2024.

La responsable du développement durable, Renee Morin, a déclaré à Reuters qu'eBay visait à s'aligner sur l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius par rapport à la moyenne préindustrielle, un objectif adopté par la plupart des pays dans le cadre de l'Accord de Paris.

eBay a réduit ses émissions opérationnelles de 92% par rapport aux niveaux de 2019 et a réduit ses émissions de transport de 21% en vue d'atteindre un objectif de 27,5 % d'ici 2030.

À l'avenir, eBay vise à accroître son recours aux énergies renouvelables, à développer ses innovations à faible émission de carbone en matière d'expédition et à encourager les utilisateurs à choisir des options de revente et de réutilisation pour réduire les émissions et les déchets.

Le transport maritime représente 84 % des émissions de type 3 d'eBay, c'est-à-dire celles qui proviennent de l'ensemble de sa chaîne de valeur, ce qui en fait le défi le plus difficile à relever, a déclaré Morin.

"Nous collaborons avec des transporteurs qui proposent un ramassage local ou nous passons de l'avion au camion avec certains de nos fournisseurs. Nous devons faire preuve de créativité pour atteindre nos objectifs", a-t-elle ajouté.

Parmi ses pairs, Amazon.com Inc. s'est engagé à devenir neutre en carbone d'ici 2040 en 2019, tandis que le groupe chinois Alibaba s'est engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici la fin de la décennie en 2021 .