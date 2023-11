Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client eBay: BPA accru de 3% au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 08/11/2023 à 13:45









(CercleFinance.com) - eBay a publié mardi soir, au titre du troisième trimestre 2023, un BPA non-GAAP en hausse de 3% à 1,03 dollar, ainsi qu'une marge d'exploitation non-GAAP en retrait de 2,5 points à 26,4%, pour des revenus en croissance de 5% à 2,5 milliards de dollars.



'Nous avons atteint ou dépassé les attentes pour tous nos indicateurs financiers clés', a déclaré le CFO Steve Priest. 'Nous continuerons d'être prudents en matière d'économies de coûts et d'épargner pour investir pour l'avenir'.



Pour l'ensemble de l'année 2023, la plateforme de commerce entre particuliers sur Internet anticipe un BPA ajusté compris entre 4,17 et 4,22 dollars, pour des revenus attendus en croissance de 3-4% à entre 10,02 et 10,08 milliards.





Valeurs associées EBAY NASDAQ -5.33%