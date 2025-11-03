Eaton renforce le segment des centres de données avec un accord de 9,5 milliards de dollars avec Boyd Thermal

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 4) par Aishwarya Jain

Eaton ETN.N va acquérir l'activité thermique de Boyd Corporation auprès de Goldman Sachs Asset Management pour 9,5 milliards de dollars. Il s'agit de la quatrième transaction de l'année pour l'entreprise de gestion de l'énergie qui cherche à renforcer son segment des centres de données pour répondre à l'augmentation de la demande en IA.

L'appétit mondial pour les centres de données à forte consommation d'énergie a déclenché une vague de transactions dans l'ensemble du secteur, les entreprises s'efforçant de renforcer leurs capacités pour répondre à l'augmentation des besoins en matière d'alimentation et de refroidissement.

Son homologue Vertiv VRT.N a également annoncé son intention d'acquérir PurgeRite Intermediate pour environ 1 milliard de dollars afin d'élargir son portefeuille de services de refroidissement liquide.

Ce qui est impressionnant pour nous, c'est qu'Eaton s'est lancé à fond dans le refroidissement par liquide avec une transaction de cette taille, plutôt que de se lancer avec un petit investissement comme l'ont fait les autres acteurs, a déclaré Deane Dray, analyste chez RBC Capital Markets.

Boyd Thermal prévoit un chiffre d'affaires de 1,7 milliard de dollars pour 2026, dont une majorité devrait provenir de sa technologie de refroidissement liquide utilisée dans les centres de données, a déclaré Eaton lundi.

"Notre expertise combinée en matière d'alimentation et de refroidissement liquide, de la puce au réseau, permettra aux clients de gérer plus efficacement les demandes croissantes d'énergie", a déclaré le directeur général d'Eaton, Paulo Ruiz.

La société a déclaré en août qu'elle s'attendait à ce que les centres de données et les équipements informatiques distribués représentent la plus grande part de ses ventes d'ici à la fin 2025, soit environ 17 %.

En début d'année, elle a racheté Fibrebond Corporation , qui conçoit et fabrique des boîtiers d'alimentation modulaires pré-intégrés utilisés dans les centres de données, pour un montant de 1,4 milliard de dollars.

Au cours des derniers mois, elle a également acquis Resilient Power Systems , qui fabrique des transformateurs utilisés dans l'industrie des véhicules électriques et des centres de données, pour un montant non divulgué, et la société de systèmes aérospatiaux Ultra PCS pour 1,55 milliard de dollars.

Eaton a déclaré que l'acquisition de Boyd, qui devrait être finalisée au deuxième trimestre 2026, augmentera ses bénéfices ajustés à partir de la deuxième année suivant la finalisation de l'opération.