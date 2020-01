EASYVISTA - Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social

Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social

Article L233-8-II du Code du Commerce

Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers





Place de cotation : Euronext Growth

Code ISIN : FR0010246322

Date Nombre de titres composant le capital en circulation Nombre total de droits de vote Total brut (1) Total net (2) 31 décembre 2019 1 681 598 2 243 853 2 219 656

(1) Le nombre de droits de vote bruts (ou droits de vote "théoriques") sert de base de calcul pour les franchissements de seuil. Conformément à l'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, ce nombre est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés les droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

(2) Le nombre de droits de vote nets (ou droits de vote « exerçables en Assemblée Générale ») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote. Il est communiqué pour la bonne information du public, conformément à la recommandation de l'AMF du 17 juillet 2007.









A propos de EASYVISTA

EasyVista est un éditeur mondial de solutions de Service Management et de Self-Help destinées à automatiser de manière intelligente la gestion des services délivrés aux collaborateurs comme aux clients des entreprises. En s'appuyant sur la puissance d'une plateforme ITSM et des technologies de Self-Help, IA et Micro Apps, EasyVista propose aux organisations une expérience utilisateur augmentée et contextualisée ; permettant ainsi une digitalisation des processus métiers, une réduction des coûts opérationnels et une amélioration de la satisfaction clients.

Aujourd'hui, EasyVista permet à plus de 1 500 entreprises à travers le monde d'accélérer le changement en leur donnant les moyens de mieux servir leurs employés et leurs clients dans de nombreux secteurs d'activité, tels que les services financiers, la santé, l'enseignement supérieur, les technologies, le secteur public, la grande distribution, l'industrie etc.





