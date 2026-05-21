EasyJet alourdit sa perte au premier semestre

La compagnie aérienne britannique à bas coûts a annoncé une perte semestrielle de 552 millions de livres contre 394 millions de livres un an plus tôt. Un résultat conforme à la fourchette de 540 à 560 millions de livres communiquée en avril. Le groupe continue de subir les répercussions du conflit en Iran, qui pèse à la fois sur les coûts du carburant et sur les réservations à l'approche de la saison estivale.

EasyJet a par ailleurs indiqué que son carnet de réservations pour le second semestre était rempli à 58%, les voyageurs privilégiant désormais des destinations plus proches de leur domicile. A la même période l'an dernier, le taux de réservation pour la période avril-septembre atteignait 77%.

Le groupe aérien estime disposer d'une situation financière solide pour traverser cette période d'incertitude, avec 4,7 milliards de livres de liquidités et une trésorerie nette de 434 millions de livres. Le groupe maintient par ailleurs son objectif de moyen terme d'un bénéfice avant impôts supérieur à un milliard de livres, une fois les conditions de marché revenues à la normale.Depuis le début de l'année, l'action chute de 32%.