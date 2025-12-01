easyJet a finalisé ses mises à jour suite à la directive d'Airbus
information fournie par Zonebourse 01/12/2025 à 10:32
Dans un communiqué publié dans la matinée, la compagnie britannique 'low cost' souligne que ces interventions ont été menées à bien sans affecter son programme de vols, qui s'est déroulé normalement tout au long du week-end.
Le groupe ajoute au passage que ces corrections seront sans conséquence sur ses performances financières, ce qui l'amène à confirmer les perspectives qu'il avait dévoilées le 25 novembre à l'occasion de la publication de ses résultats annuels 2024/2025.
Cette annonce fait suite à la directive lancée vendredi soir par Airbus suite à un incident récemment survenu chez l'américain JetBlue, ayant révélé que des radiations solaires intenses pouvaient corrompre des données critiques au fonctionnement des commandes de vol.
'La sécurité est, et restera toujours, notre priorité absolue', a déclaré Kenton Jarvis, directeur général d'easyJet.
'Je suis extrêmement fier de nos équipes d'ingénierie, qui ont travaillé sans relâche ce week-end pour mettre en oeuvre les mises à jour logicielles nécessaires', a-t-il ajouté.
'Ces travaux ont été réalisés sans aucune perturbation de notre programme de vols, et je tiens à remercier tous nos collègues des équipes techniques et opérationnelles pour leur engagement constant', a conclu le patron de la compagnie à bas coûts.
A la Bourse de Londres, l'action reculait de 0,2% lundi matin suite à ces informations, tandis que le titre Airbus lâchait plus de 3% sur Euronext Paris.
