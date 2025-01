Eagle Football: transfert de son attaquant Gift Orban information fournie par Cercle Finance • 03/01/2025 à 10:23









(CercleFinance.com) - L'Olympique Lyonnais annonce le transfert de son attaquant Gift Orban au club allemand d'Hoffenheim. Le montant de l'opération s'élève à 9 ME, accompagné d'un bonus maximum de 3 ME (dont 1 ME garanti) et d'un intéressement de 7,5% sur la plus-value d'un potentiel futur transfert.



Gift Orban a disputé 21 rencontres avec l'OL en 2024. Auteur de 5 réalisations, le jeune attaquant nigérian de 22 ans s'est notamment distingué en début de saison avec un doublé décisif contre Strasbourg, offrant une victoire (4-3) à son équipe.



Il a choisi de poursuivre sa carrière en Bundesliga marquant ainsi une étape supplémentaire dans son parcours après des expériences en Norvège, en Belgique, et en France.





Valeurs associées EAGLE FOOTBALL GR 2,00 EUR Euronext Paris -0,99%