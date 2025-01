Eagle Football: transfert d'un joueur brésilien information fournie par Cercle Finance • 02/01/2025 à 13:19









(CercleFinance.com) - L'Olympique Lyonnais annonce le transfert définitif de son attaquant Jeffinho au club brésilien de Botafogo, autre membre du groupe Eagle Football, pour un montant de 5,3 millions d'euros assorti d'un intéressement de 30% sur un éventuel futur transfert.



Arrivé à l'OL en janvier 2023, il a disputé 21 rencontres sous les couleurs lyonnaises avant d'être prêté en décembre 2023 à Botafogo pour une durée d'un an. Il a contribué activement au doublé historique Championnat - Copa Libertadores remporté par le club carioca.





