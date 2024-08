Eagle Football : l'Olympique Lyonnais transfert son défenseur pour 10 millions d'euros

(AOF) - L'Olympique Lyonnais annonce le transfert de son défenseur international U19 français, Mamadou Sarr, au Racing Club de Strasbourg pour un montant de 10 millions d'euros. Arrivé à l'Academy de l'OL en 2018, il avait signé son premier contrat professionnel en 2022 après avoir remporté la Coupe Gambardella et l'Euro U17 avec l'équipe de France. Au cours de son passage au club, le joueur a porté le maillot de l'OL à trois reprises avant d'être prêté, en janvier dernier, 6 mois au RWD Molenbeek, club appartenant au groupe Eagle.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "hôtellerie et loisirs"

Un tourisme mondial toujours en progression

Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, 700 millions de touristes ont voyagé à l'international, soit plus du double (+133%) du chiffre enregistré à la même période en 2021. Ce chiffre atteint 63 % des niveaux de 2019, ce qui devrait permettre au secteur d'atteindre 65 % de ses niveaux pré-pandémiques en 2022. Ce résultat est dû à un fort niveau de demande et à la levée progressive des restrictions dans un grand nombre de pays. L'Europe soutient significativement ce rebond avec l'arrivée de 477 millions de personnes entre janvier et septembre 2022 (68% du total mondial), atteignant 81% du niveau pré-covid. Le tourisme y est tiré par une forte demande intra-régionale et des voyages en provenance des États-Unis. Certaines destinations ont enregistré des augmentations notables de leurs recettes, notamment la Serbie, la Roumanie, la Turquie, la Lettonie, le Portugal, le Pakistan, le Mexique, le Maroc et la France.