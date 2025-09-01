EAGLE FOOTBALL GROUP : TRANSFERT DE GEORGES MIKAUTADZE A VILLARREAL

Lundi 1 er septembre 2025 – 18h00
L'Olympique Lyonnais informe du transfert de Georges Mikautadze au club espagnol de Villarreal pour un montant de 36 M€, dont 5 M€ de bonus, auquel pourra s'ajouter un intéressement de 10% sur une éventuelle plus-value future.
Formé à l'OL et revenu l'été dernier après des passages à Metz, Seraing et l'Ajax Amsterdam, l'international géorgien (37 sélections / 20 buts) a disputé 49 rencontres sous le maillot lyonnais, inscrivant 18 buts et délivrant 11 passes décisives. Il s'est notamment illustré par trois doublés (Qarabag, FCSB, Auxerre) et par un but spectaculaire à Angers la saison passée, avant d'être le premier buteur lyonnais cette saison à Lens.
Au-delà de ses statistiques, Georges s'est distingué par son attachement à son club formateur, sa combativité sur le terrain et sa proximité avec le public, qui a toujours salué son engagement pour l'OL.
L'Olympique Lyonnais remercie chaleureusement Georges et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière à Villarreal, club de référence du football espagnol engagé cette saison en Champions League.
Signaler le commentaireFermer