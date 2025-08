EAGLE FOOTBALL GROUP : NICOLAS TAGLIAFICO PROLONGE A L'OL JUSQU'EN 2027 - ACQUISITION ET PRET DE MATT TURNER

Vendredi 1 er août 2025

L'Olympique Lyonnais est très heureux d'annoncer la prolongation de Nicolas Tagliafico pour deux saisons supplémentaires, jusqu'au 30 juin 2027.

Champion du monde avec l'Argentine en 2022, double vainqueur de la Copa América (2021, 2024), Nicolas Tagliafico poursuit l'aventure lyonnaise entamée en 2022, confirmant son attachement au projet du club.

Latéral gauche expérimenté, avec plus de 550 matches à son actif, il a disputé 102 rencontres sous les couleurs de l'OL (9 buts), apportant toute son intensité, son professionnalisme et sa culture de la gagne. Très impliqué dans la vie du groupe, l'international argentin (70 sélections) joue également un rôle de guide pour les plus jeunes, par son exigence quotidienne, son exemplarité et son sens du collectif.

En prolongeant l'aventure avec Nicolas Tagliafico, l'Olympique Lyonnais réaffirme son ambition de s'appuyer sur des joueurs expérimentés pour encadrer et accompagner la progression de ses jeunes joueurs.

Par ailleurs, l'Olympique Lyonnais informe avoir acquis le gardien de but Matt Turner en provenance de Nottingham Forest pour la somme de 8 M€ + 10% d'intéressement sur une éventuelle plus-value future.

Le club a cependant trouvé un accord avec la franchise de MLS New England Revolution pour un prêt d'un an du portier américain, assorti d'une option d'achat fixée à 3 M€.





