 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 717,50
+0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

EAGLE FOOTBALL GROUP : MARTÍN SATRIANO PRÊTÉ À L'OL AVEC OPTION D'ACHAT
information fournie par Actusnews 01/09/2025 à 18:30

Lundi 1 er septembre 2025 – 18h30

L'Olympique Lyonnais est heureux d'annoncer l'arrivée de l'attaquant uruguayen Martín Satriano, prêté par le RC Lens jusqu'au 30 juin 2026 pour un montant d'1M€, incluant une option d'achat de 5 M€, à laquelle pourront s'ajouter 1 M€ de bonus ainsi qu'un intéressement de 10% sur une éventuelle plus-value future.

Agé de 24 ans, formé au Nacional de Montevideo puis passé par l'Inter Milan et Empoli en Serie A, Martín Satriano a également évolué en prêt à Brest avant de rejoindre le Racing Club de Lens l'été dernier. Avec près de 100 matchs professionnels disputés à ce jour, il possède déjà une solide expérience au plus haut niveau européen.

International uruguayen, Martín Satriano arrive à l'Olympique Lyonnais avec la volonté d'apporter toute son énergie et son abnégation pour contribuer aux ambitions du club cette saison.

EAGLE FOOTBALL GROUP
Tél : +33 4 81 07 55 00
Fax : +33 4 81 07 45 65
Email : finance@eaglefootballgroup.com
www.finance.eaglefootballgroup.com 		Euronext Paris - compartiment B
Indices: CAC All-Shares – CAC Consumer Discretionary
Code ISIN: FR0010428771
Reuters: EFG.PA (ex OLG.PA)
Bloomberg: EFG FP (ex OLG FP)
ICB : 40501030 Services de loisirs

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : x2lwacdplZnHyp1plJttmZWXmGtplWWdbmTKlpeclZ3FnWlhymxpaciWZnJknGpt
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions…)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/93757-efg-01092025-satriano-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

EAGLE FOOTBALL GR
1,9000 EUR Euronext Paris +0,53%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • "Il faut être prêt parce que les temps sont incertains", dit Bardella
    "Il faut être prêt parce que les temps sont incertains", dit Bardella
    information fournie par AFP Video 01.09.2025 19:13 

    "Il faut être prêt parce que les temps sont incertains", déclare le président du Rassemblement national Jordan Bardella à la sortie du siège du RN, où se tenait un "bureau de campagne" pour anticiper une possible dissolution et de nouvelles législatives. SONORE ... Lire la suite

  • La gendarmerie bloque l'accès au site où se déroule la rave party interdite à Fontjoncouse, dans l'Aude, le 30 août 2025 ( AFP / Idriss Bigou-Gilles )
    Aude: rave party au milieu des cendres de l'incendie, la population "ulcérée"
    information fournie par AFP 01.09.2025 19:07 

    Des habitants de villages des Corbières touchés par le grand incendie d'août dans l'Aude étaient lundi "à bout de nerfs", "exaspérés" par la poursuite de la Rave party entamée il y a trois jours au milieu des terres calcinés. "La rave continue. La tension est en ... Lire la suite

  • L'hélicoptère de la Sécurité civile détaché à Lacanau pour l'été
    L'hélicoptère de la Sécurité civile détaché à Lacanau pour l'été
    information fournie par AFP Video 01.09.2025 18:56 

    L'hélicoptère Dragon 33 de la Sécurité civile, détaché pendant la période estivale à Lacanau (Gironde), veille sur le littoral, avec à bord un médecin urgentiste et un plongeur pour secourir les baigneurs en difficulté.

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris à plat face au retour du risque politique
    information fournie par AFP 01.09.2025 18:32 

    La Bourse de Paris est restée stable lundi, dans une séance calme à faibles volumes en l'absence des investisseurs américains en raison d'un jour férié, le marché faisant face au retour du risque politique en France avant un vote de confiance à haut risque pour ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank