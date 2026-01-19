EAGLE FOOTBALL GROUP : L'INTERNATIONAL ESPOIRS DANOIS NOAH NARTEY REJOINT L'OL JUSQU'EN 2030

19 janvier 2026 – 18h00
L'Olympique Lyonnais est heureux d'annoncer l'arrivée du milieu de terrain Noah Nartey, en provenance de Brondby. L'international Espoirs danois s'est engagé pour cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2030, dans le cadre d'un transfert de 7,5 M€, assorti de bonus pouvant atteindre 2,5 M€ ainsi que d'un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value.
Agé de 20 ans, Noah Nartey s'est imposé comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs du championnat danois. Formé à Brondby, il a rapidement intégré l'équipe première et disputé plus de 70 matchs professionnels (12 buts), toutes compétitions confondues depuis la saison 2023/24, illustrant sa maturité, sa grande qualité technique et sa polyvalence au milieu de terrain.
L'arrivée de Noah Nartey s'inscrit pleinement dans la stratégie de l'Olympique Lyonnais, qui entend s'appuyer sur des profils à fort potentiel, intégrés durablement au projet du club.
