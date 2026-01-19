 Aller au contenu principal
EAGLE FOOTBALL GROUP : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE DE LA SOCIETE EAGLE FOOTBALL GROUP
information fournie par Actusnews 19/01/2026 à 18:00

Au titre du contrat de liquidité confié par la société EAGLE FOOTBALL GROUP à Kepler Cheuvreux,à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 434 991 titres
  • 45 594,73 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 289

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 245

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 55 816 titres pour 97 500,59 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 40 655 titres pour 72 368,46 €

------------------------------------------------------------

Il est rappelé :

  • que lors du dernier bilan du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
    • 419 830 titres
    • 70 405,28 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 430

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 348

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 81 138 titres pour 144 755,70 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 48 221 titres pour 85 450,38 €

------------------------------------------------------------

  • que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
    • 294 516 titres
    • 190 384,17 € en espèces

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l'instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

o0o


Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/96068-00639600394_eagle-football-group_bilan_semestriel_20251231_fr.pdf

