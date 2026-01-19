EAGLE FOOTBALL GROUP : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE DE LA SOCIETE EAGLE FOOTBALL GROUP

Au titre du contrat de liquidité confié par la société EAGLE FOOTBALL GROUP à Kepler Cheuvreux,à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

434 991 titres

45 594,73 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 289

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 245

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 55 816 titres pour 97 500,59 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 40 655 titres pour 72 368,46 €

------------------------------------------------------------

Il est rappelé :

que lors du dernier bilan du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 419 830 titres 70 405,28 € en espèces



- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 430

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 348

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 81 138 titres pour 144 755,70 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 48 221 titres pour 85 450,38 €

------------------------------------------------------------

que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 294 516 titres 190 384,17 € en espèces



La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l'instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

