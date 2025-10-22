 Aller au contenu principal
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 231,50
-0,56%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

EAGLE FOOTBALL GROUP : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE DE LA SOCIETE EAGLE FOOTBALL GROUP
information fournie par Actusnews 22/10/2025 à 18:00

Au titre du contrat de liquidité confié par la société EAGLE FOOTBALL GROUP à Kepler Cheuvreux,à la date du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 419 830 titres
  • 70 405,28 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 430

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 348

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 81 138 titres pour 144 755,70 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 48 221 titres pour 85 450,38 €

Il est rappelé que lors du dernier bilan du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 386 913 titres
  • 128 935,73 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 287

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 230

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 60 253 titres pour 125 703,37 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 34 841 titres pour 73 960,43 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 294 516 titres
  • 190 384,17 € en espèces

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l'instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mWxqZJebk2edyp1plcmXamRobWyVk5PGbJOVl2OaZcmUZ2polZiTZprHZnJlnGls
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/94746-00639600394_eagle-football-group_bilan_semestriel_20250630_fr.pdf

