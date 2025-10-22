EAGLE FOOTBALL GROUP : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE DE LA SOCIETE EAGLE FOOTBALL GROUP

Au titre du contrat de liquidité confié par la société EAGLE FOOTBALL GROUP à Kepler Cheuvreux,à la date du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

419 830 titres

70 405,28 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 430

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 348

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 81 138 titres pour 144 755,70 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 48 221 titres pour 85 450,38 €

Il est rappelé que lors du dernier bilan du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

386 913 titres

128 935,73 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 287

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 230

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 60 253 titres pour 125 703,37 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 34 841 titres pour 73 960,43 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

294 516 titres

190 384,17 € en espèces

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l'instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.