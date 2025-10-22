EAGLE FOOTBALL GROUP : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE DE LA SOCIETE EAGLE FOOTBALL GROUP

Au titre du contrat de liquidité confié par la société EAGLE FOOTBALL GROUP à Kepler Cheuvreux,à la date du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 419 830 titres
- 70 405,28 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 430
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 348
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 81 138 titres pour 144 755,70 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 48 221 titres pour 85 450,38 €
Il est rappelé que lors du dernier bilan du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 386 913 titres
- 128 935,73 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 287
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 230
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 60 253 titres pour 125 703,37 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 34 841 titres pour 73 960,43 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 294 516 titres
- 190 384,17 € en espèces
La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l'instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
