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Eagle Bancorp progresse, Raymond James initie sa couverture à "strong buy"
information fournie par Reuters 15/04/2026 à 15:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 avril -

** Les actions d'Eagle Bancorp EGBN.O augmentent de 2,4 % à 27,26 $ en pré-marché

** Raymond James initie la couverture de la banque commerciale à "strong buy" et un objectif de prix de 32 $, ce qui implique une hausse de 20,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Raymond James affirme qu'EGBN est à un point d'inflexion, la qualité du crédit s'étant améliorée après les ventes de prêts non performants

** La banque ajoute que les crédits problématiques ont probablement été entièrement identifiés à la suite d'un examen approfondi du portefeuille de prêts interne et externe, ce qui favorise la réduction des coûts de crédit et le retour à la rentabilité en 2026

** La faiblesse du crédit dans le portefeuille de bureaux de la banque a été une préoccupation majeure pour les investisseurs ces dernières années

** Deux courtiers sur cinq évaluent l'action à "acheter" ou plus et trois à "conserver"; PT médian de 27 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action EGBN a progressé de 24,2 % depuis le début de l'année

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EAGLE BANCORP
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