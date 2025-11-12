E.ON améliore de 10% son EBITDA à neuf mois
Selon le groupe allemand, cette croissance des bénéfices est 'principalement tirée par la bonne performance opérationnelle soutenue de l'entreprise et par des investissements systématiques dans la transition énergétique'.
Depuis le début de l'année, E.ON a investi 5,1 MdsEUR dans la transformation du système énergétique en Europe, soit une augmentation de 8%, la plus grande partie ayant été consacrée à ses activités de réseau (+15% à 4,1 MdsEUR).
Sa direction confirme donc anticiper pour l'ensemble de 2025 un résultat net ajusté de 2,85 à 3,05 MdsEUR et un EBITDA ajusté de 9,6 à 9,8 MdsEUR, ainsi que son objectif d'investir environ 8,6 MdsEUR dans la transition énergétique cette année.
Valeurs associées
|15,810 EUR
|XETRA
|-1,40%
