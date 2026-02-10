DZ Bank voit une opportunité d'achat sur Spotify après ses bons résultats
En dépit de la faiblesse du dollar, le groupe suédois a fait état d'une robuste croissance du nombre d'utilisateurs et d'une amélioration de la rentabilité encourageantes avec des prévisions pour le 1er trimestre 2026 également qualifiées de solides, écrit la banque allemande dans une note de réaction.
Selon l'établissement, Spotify reste toujours aussi bien placé sur le marché du streaming musical et devrait profiter de bonnes perspectives de croissance à long terme, une prévision renforcée par les récentes hausses de prix décidées aux Etats-Unis, qui devraient soutenir ses revenus.
En conclusion, DZ maintient son conseil d'achat sur cette action qu'il estime historiquement peu chère, estimant que la récente baisse du cours offre une excellente opportunité d'entrée sur le titre.
L'action était en hausse de plus de 15% mardi sur le NYSE, mais accuse encore un repli de l'ordre de 17% depuis le début de l'année.
