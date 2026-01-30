DZ Bank renouvelle l'achat sur adidas après des résultats jugés solides
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 16:58
Au-delà de la croissance de 11% réalisée sur le 4ème trimestre 2025, le groupe a annoncé un programme de rachat d'actions susceptible d'atteindre un milliard d'euros, une bonne surprise pour les investisseurs montrant que les perspectives pour 2026 s'avèrent selon lui favorables.
Dans sa note, la banque allemande juge que la marque aux trois bandes reste dynamique et rien ne semble aller dans le sens d'un ralentissement de l'activité, alors que la Coupe du Monde de football qui approche pourrait encore stimuler ses ventes et la croissance de l'entreprise.
Certes, reconnaît l'établissement basé à Francfort, adidas devrait probablement démarrer l'exercice en se fixant des prévisions prudentes pour 2026, mais ces objectifs réalistes seront plus facilement atteignables, ajoute-t-il.
D'après DZ Bank, le titre apparaît comme attractif sur le plan de la valorisation comme sur celui de la croissance, avec un cours actuel relativement bas par rapport aux solides performances et aux marges dégagées par la société, ce qui laisse envisager selon lui un potentiel intéressant.
Valeurs associées
|149,150 EUR
|XETRA
|+3,94%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 30/01/2026 à 16:58:00.
