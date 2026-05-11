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DZ Bank pessimiste sur Ford
information fournie par AOF 11/05/2026 à 17:25

(Zonebourse.com) - Le constructeur automobile américain a publié des résultats pour le premier trimestre 2026 dépassant les attentes du marché. Pourtant, derrière ces bons chiffres, les analystes de DZ Bank ont maintenu une recommandation à la vente, avec un objectif abaissé de 12 à 11 dollars, pointant du doigt des éléments exceptionnels et une stratégie électrique qui piétine

Ford a affiché un bénéfice par action de 0,66 dollar pour ce trimestre, contre seulement 0,14 dollar l'année précédente, dépassant largement ainsi le consensus qui tablait sur 0,19 dollar. Quant au résultat opérationnel (Ebit) il a bondi à 3,5 milliards de dollars, contre 1,3 milliard attendu.

Toutefois, cette performance est largement "faussée" par un gain non récurrent. Le groupe a en effet bénéficié d'un remboursement de 1,3 milliard de dollars au titre de droits de douane punitifs indûment perçus par les États-Unis. Sans cet apport exceptionnel, la dynamique opérationnelle apparaît nettement moins vigoureuse.

L'électrique dans l'impasse, le thermique en sauveur

La division Model e, fer de lance de la transition électrique de Ford, continue de peser lourdement sur les comptes avec une perte opérationnelle de 777 millions de dollars sur le trimestre. Les livraisons de véhicules électriques aux États-Unis ont chuté de façon spectaculaire, passant de 22 550 unités au premier trimestre 2025, à seulement 6 800 unités cette année. Ce désamour s'explique notamment par la fin des subventions étatiques pour l'achat de batteries.

À l'inverse, Ford reste dépendant de ses modèles thermiques traditionnels. Ce sont ses pick-ups massifs, comme la Série F et le Super Duty V8, qui assurent la rentabilité du groupe grâce à un mix produit favorable vers des véhicules à hautes marges.

Des perspectives jugées trop optimistes

Bien que la direction, sous l'impulsion de Jim Farley, ait légèrement relevé sa prévision d'Ebit annuel entre 8,5 et 10,5 milliards de dollars, les analystes restent sceptiques. Ils considèrent ce relèvement comme une "réduction déguisée" puisque l'augmentation de la cible ne couvre même pas l'intégralité du remboursement douanier exceptionnel encaissé au premier trimestre.

Ford doit également faire face à des vents contraires persistants sur les coûts de production avec la hausse des prix de l'aluminium et des semi-conducteurs pèse sur les marges et sur sa restructuration avec un besoin important de réorganisation important hors du marché nord-américain, notamment pour s'adapter à la concurrence chinoise.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 11/05/2026 à 17:25:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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