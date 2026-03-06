DZ Bank mise sur des surprises futures pour Merck KGaA
information fournie par Zonebourse 06/03/2026 à 14:21
Les analystes de DZ Bank n'ont rien changé à leur avis et ont confirmé une recommandation à acheter avec une cible de cours inchangée de 150 euros.
Ils estiment que le laboratoire allemand a tenu ses promesses lors de l'exercice 2025, avec des résultats très proches du consensus du marché.
La banque a toutefois bien évidemment noté que les perspectives prudentes pour 2026 de la société avaient entraîné une chute du titre jeudi (-8% à la clôture). Merck KGaA vise un chiffre d'affaires compris entre 20 et 21,1 milliards d'euros et un Ebitda pré dans une fourchette de 5,5 à 6 milliards d'euros. En 2025, les revenus s'étaient élevés à 21,1 milliards d'euros, et l'Ebitda pré à 5,899 milliards, ce qui signifie que la société ne prévoit pas d'amélioration et même une potentielle baisse de ses revenus.
DZ Bank a identifié plusieurs freins pour l'exercice en cours : la concurrence des génériques avec l'arrivée attendue de produits pour concurrencer le Mavenclad aux Etats-Unis dès mars 2026. Il y a également les effets de change, avec notamment le dollar américain et les devises asiatiques, ainsi que les coûts d'acquisition liés au rachat de SpringWorks dans les maladies rares.
En conclusion, selon DZ Bank, Merck KGaA présente une décote injustifiée par rapport à ses pairs américains comme Danaher ou Thermo Fisher Scientific. La prévision, qualifiée de " très conservatrice ", est vue positivement car elle établit une base basse et réaliste pour surprises futures.
Valeurs associées
|110,700 EUR
|XETRA
|-2,21%
A lire aussi
-
Surcoût du F-35 : la Suisse estime pouvoir acheter 30 avions au lieu de 36 et cherche un système de défense aérienne européen
Les Etats-Unis ont soudainement exigé plus d'un milliard de francs suisses supplémenentaires pour livrer les F-35. Confronté à une augmentation du prix exigé par les Etats-Unis, le gouvernement suisse a annoncé vendredi 6 mars qu'il pensait pouvoir désormais acquérir ... Lire la suite
-
(Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, secteur de l'énergie) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,58% pour le Dow Jones .DJI , de 0,59% pour ... Lire la suite
-
Le 6 mars 2026 Depuis le début du conflit en Iran, le CAC 40 a perdu plus de 6%, même chose pour l'indice Eurostoxx 50. En dépit des succès rapides obtenus par la coalition américano-israélienne, les gardiens de la révolution islamiste sont parvenus à étendre les ... Lire la suite
-
Kiev va envoyer "prochainement" des militaires au Moyen-Orient pour aider les Etats-Unis et leurs alliés à contrer les frappes de drones iraniens, a indiqué vendredi à l'AFP un responsable ukrainien, espérant en retour un soutien diplomatique et militaire face ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer