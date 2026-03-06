 Aller au contenu principal
DZ Bank mise sur des surprises futures pour Merck KGaA
information fournie par Zonebourse 06/03/2026 à 14:21

Au lendemain d'une chute de 8%, le titre Merck KGaA continue de reculer à la Bourse de Francfort (-1,30%, à 111,72 euros). Cette chute de la veille est consécutive à la publication de résultats un peu justes pour le compte du quatrième trimestre et de perspectives décevants pour l'exercice en cours.

Les analystes de DZ Bank n'ont rien changé à leur avis et ont confirmé une recommandation à acheter avec une cible de cours inchangée de 150 euros.
Ils estiment que le laboratoire allemand a tenu ses promesses lors de l'exercice 2025, avec des résultats très proches du consensus du marché.

La banque a toutefois bien évidemment noté que les perspectives prudentes pour 2026 de la société avaient entraîné une chute du titre jeudi (-8% à la clôture). Merck KGaA vise un chiffre d'affaires compris entre 20 et 21,1 milliards d'euros et un Ebitda pré dans une fourchette de 5,5 à 6 milliards d'euros. En 2025, les revenus s'étaient élevés à 21,1 milliards d'euros, et l'Ebitda pré à 5,899 milliards, ce qui signifie que la société ne prévoit pas d'amélioration et même une potentielle baisse de ses revenus.

DZ Bank a identifié plusieurs freins pour l'exercice en cours : la concurrence des génériques avec l'arrivée attendue de produits pour concurrencer le Mavenclad aux Etats-Unis dès mars 2026. Il y a également les effets de change, avec notamment le dollar américain et les devises asiatiques, ainsi que les coûts d'acquisition liés au rachat de SpringWorks dans les maladies rares.

En conclusion, selon DZ Bank, Merck KGaA présente une décote injustifiée par rapport à ses pairs américains comme Danaher ou Thermo Fisher Scientific. La prévision, qualifiée de " très conservatrice ", est vue positivement car elle établit une base basse et réaliste pour surprises futures.

