DWS recrute un senior coverage specialist à Abou Dhabi
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 15:12
Alexandre Daoud rejoindra la succursale récemment établie de DWS à l'ADGM, le centre financier international d'Abou Dhabi, où il aura pour mission de renforcer les relations avec les clients institutionnels et les partenaires stratégiques au Moyen-Orient et en Afrique.
Il travaillera également en étroite collaboration avec l'équipe mondiale de spécialistes Alternatives de DWS afin d'accompagner le déploiement des capacités de la société dans les investissements alternatifs dans la région.
Alexandre Daoud compte 15 ans d'expérience professionnelle, dont plus de 13 ans passés aux Émirats arabes unis. Avant de rejoindre DWS, il occupait le poste de head of capital markets for the Middle East chez Panattoni.
La nomination d'Alexandre Daoud intervient après l'ouverture du bureau de DWS à Abou Dhabi en octobre 2025, une étape importante dans le déploiement d'une offre complète de solutions d'investissement au Moyen-Orient par le gestionnaire d'actifs allemand.
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