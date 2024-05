DWS profite de sa collecte dans la gestion passive

Au premier trimestre, DWS, la société de gestion de la banque allemande Deutsche Bank, a enregistré des souscriptions nettes de 7,8 milliards d’euros et vu ses encours atteindre un niveau record de 941 milliards d’euros. Cela se compare à une collecte de 5,7 milliards d’euros au premier trimestre 2023 et de 11 milliards au dernier trimestre 2023.

La collecte a été tirée par la gestion passive, notamment les ETF Xtrackers, qui a drainé 9,3 milliards d’euros sur les trois premiers mois de l’année, soit plus du double du montant engrangé à la fois au premier trimestre 2023 et au dernier trimestre 2023 (4,4 milliards d’euros pour chaque trimestre).

La gestion active tire aussi son épingle du jeu, avec des flux positifs de 1,5 milliard d’euros pour la gestion quantitative et systématique et de 1,7 milliard pour la gestion obligataire. En revanche, les actions et le multi-asset sont dans le rouge (respectivement -1,8 milliard et 500 millions d’euros).

La gestion alternative a vu sortir aussi 2,2 milliards d’euros, notamment dans l’immobilier. DWS souligne aussi avoir recueilli 1,7 milliard d’euros sur des produits ESG, notamment ceux articles 8 et 9.

Les revenus ajustés ont malgré tout légèrement décliné au premier trimestre à 653 millions d’euros, soit une baisse de 1?%. Cela est lié à une baisse saisonnière des commissions de performance. DWS a parallèlement réduit sa base de coût ajustée de 2?% par rapport au dernier trimestre. Le coefficient d’exploitation s’est amélioré à 64,7?%, et il est en ligne avec l’objectif de DWS d’une fourchette comprise entre 63 et 65?%. Enfin, le bénéfice ajusté avant impôt est en hausse de 2?% par rapport au dernier trimestre, à 231 millions d’euros. Le bénéfice augmente de 20?% à 146 millions d’euros.

Laurence Marchal