DWS : "la BCE abaissera son taux de dépôt pour la sixième fois consécutive"

(AOF) - "Nous prévoyons que la Banque centrale européenne (BCE) abaissera une nouvelle fois son taux de dépôt de 25 points de base pour le porter à 2,50% en mars, marquant ainsi sa sixième baisse consécutive. Cependant, la marge de manœuvre pour de nouvelles réductions rapides semble se restreindre. Les avis au sein de la BCE sont de plus en plus partagés sur le nombre de baisses de taux à attendre dans les mois à venir, leur rythme d’application et la question de savoir si la politique monétaire actuelle est déjà restrictive", explique Ulrike Kastens, économiste senior Europe pour DWS.

"Les prochaines évolutions dépendront également des nouvelles prévisions de croissance et d'inflation. Compte tenu des indicateurs de confiance en berne, nous anticipons une révision à la baisse de la prévision de croissance du PIB pour 2025, actuellement estimée à 1,1%", affirme Ulrike Kastens.

En ce qui concerne l'évolution future de l'inflation, la confiance devrait globalement s'accroître quant à un rapprochement vers l'objectif de 2%, bien que de légères fluctuations, à la hausse comme à la baisse, restent possibles.

Ces deux éléments plaideraient en faveur de nouvelles baisses du taux de dépôt, qui devrait avoisiner les 2% d'ici l'été. Dans un contexte marqué par une forte incertitude économique et politique, la BCE devrait par ailleurs maintenir son approche fondée sur l'analyse des données et des décisions prises réunion après réunion.