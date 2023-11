Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DuPont: hausse de 12% du BPA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 01/11/2023 à 11:55









(CercleFinance.com) - DuPont de Nemours publie un BPA ajusté en hausse de 12% à 92 cents pour le troisième trimestre 2023, malgré une marge d'EBITDA opérationnel en retrait d'un demi-point à 25,3% pour des revenus en baisse de 8% à 3,06 milliards (-10% en organique).



Mettant en avant 'des vents contraires sur les volumes liés à des déstockages et à la faiblesse persistante en Chine', le CEO Ed Breen souligne que DuPont continue de contrôler ses dépenses et prépare de nouvelles mesures de restructuration.



Pour l'ensemble de l'année 2023, le groupe de chimie indique anticiper un BPA ajusté de l'ordre de 3,45 dollars, un EBITDA opérationnel d'environ 2,975 milliards de dollars et des revenus aux alentours de 12,17 milliards.





Valeurs associées DUPONT DE NEM NYSE -0.03%