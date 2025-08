DuPont, Chemours et Corteva règlent des litiges pour 875 millions de dollars

(AOF) - DuPont, Chemours et Corteva ont conclu un accord avec l’État du New Jersey afin de régler de manière globale toutes les réclamations environnementales et autres en cours. L’accord prévoit de résoudre toutes les réclamations pour contamination héritées liées aux sites d’exploitation actuels et anciens des sociétés (Chambers Works, Parlin, Pompto Lakes et Repauno), ainsi que les réclamations pour contamination par les PFAS à l’échelle de l’État.

Les paiements à l'amiable s'élèveront au total à 875 millions de dollars sur une période de 25 ans, commençant dans les 30 jours suivant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance de consentement judiciaire qui ne sera pas antérieure au 1er janvier 2026.