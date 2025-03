DUOnco TM Bone : premier algorithme d’IA marqué CE

pour la détection automatique des lésions osseuses

sur les scanners CT

La première Intelligence Artificielle marquée CE pour la détection des lésions

osseuses

• Une première mondiale : une solution novatrice attendue par l’ensemble de la

profession médicale

• Enrichissement de DUOncoTM , gamme d’IA intégrable aux systèmes d’imagerie

médicale

Montpellier, France, le 18 mars 2025. Intrasense (ISIN : FR0011179886 – Mnémo : ALINS), expert français

en solutions d’imagerie médicale enrichies d’IA facilitant et sécurisant les diagnostics, la prise de décision

et le suivi thérapeutique, et Guerbet (FR0000032526 GBT), leader de l’imagerie médicale au niveau

mondial, annoncent l’obtention du marquage CE sous MDR (Medical Device Regulation) de DUOnco™

Bone, une solution innovante d’intelligence artificielle, la première au monde dédiée à la détection et à la

localisation des lésions osseuses sur les scanners thoraco-abdomino-pelviens (TAP).