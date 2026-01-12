 Aller au contenu principal
Duolingo perd du terrain, Matt Skaruppa quitte son poste de directeur financier
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 14:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction d'une erreur typographique à la cinquième puce)

12 janvier - ** Les actions de la plateforme d'apprentissage des langues Duolingo DUOL.O en baisse de 4,4 % à 168,85 $ en pré-marché

** DUOL annonce que Matt Skaruppa, directeur financier de , quittera ses fonctions et sera remplacé par Gillian Munson à compter du 23 février

** Matt Skaruppa quittera ses fonctions après presque six ans chez DUOL, et assumera un rôle de conseiller après que Gillian Munson aura pris ses nouvelles fonctions, a déclaré la société

** Les résultats préliminaires de DUOL montrent que les utilisateurs actifs quotidiens ont augmenté d'environ 30 %, ce qui est largement conforme aux attentes, selon les données de Visible Alpha

** La société ajoute que les réservations ont été égales ou légèrement supérieures à la limite supérieure de la fourchette précédemment fixée entre 329,5 millions de dollars et 335,5 millions de dollars, mais légèrement inférieures aux estimations de 334,2 millions de dollars

** DUOL a chuté de ~46% en 2025

Valeurs associées

DUOLINGO RG-A
176,5800 USD NASDAQ -0,05%
