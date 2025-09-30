Duolingo chute après que Jefferies a réduit son objectif de prix en raison du ralentissement de la croissance du nombre d'utilisateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
30 septembre - ** Les actions de la plateforme d'apprentissage des langues Duolingo < DUOL.O > chutent d'environ 2 % à 322,24 $ ** Jefferies a réduit l'objectif de prix de l'action à 325 $ contre 400 $, citant le ralentissement continu de la croissance des utilisateurs et les préoccupations concernant la trajectoire de croissance à long terme de l'entreprise
** Les utilisateurs actifs quotidiens de l'application ont augmenté de 25 % en septembre, contre 42 % en juin ** La société de courtage note une légère reprise dans la seconde moitié de septembre, grâce à un nouveau contenu viral sur les médias sociaux
** La note moyenne de 27 analystes est "achat"; la prévision médiane est de 437,50 $ - données compilées par LSEG ** L 'action a augmenté de 14,4 % au cours des 12 derniers mois, y compris le mouvement de la séance
