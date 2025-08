Dubaï continue d’attirer les gestionnaires d’actifs et de fortune

Le centre financier international de Dubaï (DIFC) poursuit sa croissance et annonce un record d’enregistrement de nouvelles institutions financières au premier semestre 2025. Quelque 1.081 sociétés se sont installées dans la capitale émiratie (+32% par rapport à 2024).

Dans le domaine de la gestion d’actifs et de fortune, le DIFC recense 440 firmes établies à fin juin 2025. Un nombre en hausse de 19% sur un an. Le centre financier émirati indique que plus de 85 hedge funds opèrent désormais sur la place dubaïote (+72% par rapport à fin juin 2024). En outre, plus de 10.000 fonds sont gérés ou distribués depuis Dubaï, selon le DIFC.

Parmi les nouvelles sociétés ayant ouvert une antenne à Dubaï au premier semestre 2025 figurent entre autres ABK Capital, Avaloq, Baron Capital, Bluecrest Capital, Bridge Investment Group, Cambridge Associates, Manulife, Pimco ou encore Silverpoint Capital.

Adrien Paredes-Vanheule