Dua Lipa devient ambassadrice de Nespresso, qui se cherche une seconde jeunesse
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 15:03
Le groupe agroalimentaire indique qu'il prévoit de lancer le 14 avril prochain une nouvelle campagne mondiale baptisée Vertuo World , censée marquer le début d'une nouvelle ère pour la marque qui fête ses 40 ans d'existence cette année.
En plus de la chanteuse britannique, qui en tiendra le premier rôle, la campagne mettra aussi en scène l'habituel George Clooney, qui y fera une brève apparition.
Dans un communiqué, Nestlé ne cache pas son ambition de toucher une nouvelle génération avec le choix de cette pop star âgée de 30 ans, très populaire auprès des Millennials et auprès de la génération Z.
Le directeur marketing de Nespresso, Leonardo Aizpuru, décrit une icône culturelle moderne parmi les plus influentes de sa génération, capable de dicter les tendances en matière de style et de culture, tout en mettant en avant son rôle dans le "storytelling" créatif avec ses clubs de lecture ou ses podcasts.
Citée dans le communiqué, Dua Lipa précise elle-même qu'elle a "grandi avec Nespresso" (à la maison, sur les plateaux de tournage, à l'hôtel), ce qui rend la collaboration authentique et naturelle à ses yeux.
Cette collaboration intervient alors que la croissance des ventes de Nespresso a tendance à ralentir depuis quelques années, tout particulièrement en Europe.
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