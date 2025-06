Du rouge partout en Europe après l’attaque d’Israël

(AOF) - Même si elle était attendue depuis plusieurs jours, l’opération militaire contre l’Iran plombe les marchés financiers. Les investisseurs craignent essentiellement une contagion de ce conflit à d’autres pays du Proche et Moyen-Orient. Autre conséquence sur les marchés, la forte hausse du pétrole qui profite à des titres comme TotalEnergies. A l’inverse, les compagnies aériennes sont en baisse avec la progression des cours de l’or noir. À la mi-séance, le CAC 40 abandonne 1,09%, à 7 680,31 points, et l’EuroStoxx 50 cède 1,39%, à 5 287,50 points.

En Europe, les compagnies aériennes sont sous pression ce vendredi. Air France-KLM (-4,65 %, à 8,248 euros), EasyJet (-3,59 %, à 539,10 pence), Lufthansa (-3,67% à 6,81 euros) encore IAG (-4,41 % à 3,707 euros) qui sont toutes affectées par la hausse des cours du pétrole après l'attaque de l'Iran par Israël. Au lendemain d'une légère pause, les cours de l'or noir ont donc logiquement repris leur ascension. Le Brent a ainsi bondi de plus de 10 % en trois jours pour atteindre 73,69 dollars le baril, tandis que, dans le même temps, le WTI a progressé de 11,45 %, à 72,40 dollars.

À Paris , Oeneo (+0,21% à 9,52 euros) progresse légèrement au lendemain de la publication de résultats robustes sur l'exercice 2024-2025, dans un contexte difficile pour le marché des vins et spiritueux. Sur cette période, l'entreprise a dégagé un résultat opérationnel courant (ROC) de 45,5 millions d'euros, en hausse de 6,2%, soit une marge opérationnelle courante de 14,9%. Bénéficiant d'un réel regain d'activité et d'une moindre tension sur le marché du liège, la très bonne performance de la division Bouchage a très largement compensé la baisse de la rentabilité de la division Élevage.

Pullup Entertainement se replie de 2,89%, à 19,86 euros, malgré des résultats annuels solides. Le spécialiste de l'entertainment et de la pop culture a déclaré un résultat net part du groupe de 19,4 millions d'euros au titre de son exercice 2024-2025, comparé à une perte nette de 19,9 millions d'euros un an plus tôt. Le groupe a fait état d'un Ebitda de 138,9 millions d'euros, contre 65,2 millions sur l'exercice 2023-2024. Le chiffre d'affaires ressort en hausse de 108% par rapport à l'année précédente, s'élevant à 390 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France , le mois dernier, l’indice des prix à la consommation (IPC) baisse de 0,1 % sur un mois, après +0,6 % en avril, indique l'Insee ce vendredi. Cette légère baisse des prix s’explique principalement par une quatrième baisse consécutive des prix de l’énergie (‑1,4 % après ‑1,6 %), plus particulièrement de ceux des produits pétroliers (‑1,7 % après ‑2,7 %) et du gaz (‑4,4 % après +1,8 %), et par un repli des prix des services (‑0,2 % après +1,1 %).

En avril 2025, le solde commercial de la France diminue légèrement (- 0,1 milliard d’euros) pour s’établir à - 7,4 milliards d’euros, après avoir enregistré un recul plus important le mois précédent (- 0,5 milliard d’euros). Sur le mois, les exportations diminuent de 0,1 milliard d’euros pour s’établir à 50,4 milliards d’euros tandis que les importations se stabilisent à 57,8 milliards d’euros.

En avril 2025, après deux mois de hausse, la production se replie dans l’industrie manufacturière (‑0,6 % après +0,5 % en mars 2025) et plus nettement dans l’ensemble de l’industrie (‑1,4 % après +0,1 %), indique l'Insee ce vendredi. À l’inverse, la production rebondit dans les industries agro-alimentaires (+1,1 % après ‑0,9 %) et augmente de nouveau dans la fabrication d’« autres produits industriels (métallurgie, chimie, pharmacie, etc.) » (+0,3 % après +0,2 %).

Dans la zone euro , l’excédent commercial s’est établi 9,9 milliards d’euros au mois d’avril, contre une prévision à 18,2 milliards d’euros, au plus bas depuis deux mois. Le précédent était de 36,6 milliards d’euros.

Au mois d’avril, la production industrielle de la zone euro s’est affaissée de 2,4 %, loin du repli de 1,6 % qui était anticipé. Il s’agit de la plus forte baisse de cet indicateur depuis le mois de janvier.

En Allemagne , l'inflation en données harmonisées est ressortie à 2,1% en mai en rythme annuel conformément aux attentes après 2,2% en avril. En rythme mensuel, elle ressort en hausse de 0,2% en ligne avec les attentes après 0,5% le mois précédent.

À la mi-séance, l'euro cède du terrain face au billet vert (-0,51%) et s'échange contre 1,1527 dollar.