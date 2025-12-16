Du mouvement chez UBS : départ de Mike Dargan

(AOF) - Hier, UBS a annoncé que Mike Dargan a décidé de quitter ses fonctions de Group Chief Operations and Technology Officer (directeur des opérations et des technologies du groupe) fin décembre pour saisir une opportunité en dehors du groupe bancaire international suisse. Les membres du pôle technologie du groupe rapporteront désormais à Beatriz Martin qui prendra ses nouvelles fonctions de Group Chief Operating Officer (directrice des opérations du groupe) le 1er janvier 2026.

"L'ajout de cette fonction au portefeuille de Beatriz Martin permettra de soutenir la fluidité des opérations de bout en bout, de prioriser les initiatives liées à la technologie et à l'intelligence artificielle, et d'assurer le bon achèvement du processus d'intégration technologique restant", a fait savoir UBS.

En attendant la nomination d'un successeur permanent, Chris Gelvin assurera l'intérim à la tête du pôle technologie du groupe (Head Group Technology), en plus de son rôle actuel de Chief Operating Officer, Group Technology (directeur des opérations et de la technologie du groupe).

Quant à Mike Dargan, il a été officiellement nommé président-directeur général de l'entreprise N26 Bank SE et N26 SE (première banque numérique en Europe à opérer avec une licence bancaire allemande), avec une prise de fonction effective au début du mois d'avril. Il succède au cofondateur Maximilian Tayenthal et à Marcus W. Mosen. Sa nomination demeure sujette à l'approbation réglementaire de la BaFin (l'autorité de régulation de la finance en Allemagne).

La banque mobile basée à Berlin précise que Mike Dargan compte plus de 25 ans d'expérience dans des postes de direction au sein d'entreprises dans les services financiers, les technologies et la transformation digitale. Il a beaucoup œuvré dans les domaines de la technologie afin d'en améliorer l'expérience du consommateur.

En tant que directeur des opérations et des technologies du groupe UBS, il a piloté d'importants projets de digitalisation à l'échelle internationale, axés notamment sur l'apport de technologies au service concret des clients.

