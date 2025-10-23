Du boom au déclin : Beyond Meat s'efforce de rester pertinente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Juveria Tabassum et Aishwarya Venugopal

Autrefois coqueluche de Wall Street avec une valeur d'environ 14 milliards de dollars, Beyond Meat

BYND.O est aujourd'hui une valeur mème.

Si le déclin de l'entreprise a commencé après la pandémie, lorsque la hausse de l'inflation a rendu ses produits chers moins attrayants, l'évolution des consommateurs vers des aliments plus sains dans le cadre du mouvement "Make America Healthy Again" et l'essor des médicaments amaigrissants ont accéléré sa chute.

"De nombreuses questions ont été soulevées sur la manière dont la viande d'origine végétale est produite à une époque où de nombreuses personnes choisissent de rechercher des alternatives simples comme les haricots et les légumineuses", a déclaré Danni Hewson, analyste financière chez AJ Bell.

L'action a chuté à 50 cents par rapport au pic de 239,71 dollars atteint en juillet 2019, mais elle a été multipliée par près de sept au cours des quatre dernières séances. Jeudi, les actions étaient en baisse d'environ 20 %, à 2,90 dollars, dans des échanges volatils avant la mise sur le marché.

Selon les analystes, il ne s'agit pas d'un signe de reprise de la demande, mais plutôt de l'indication d'un short squeeze , alimenté par une vague d'achats parmi les investisseurs particuliers qui a forcé les investisseurs baissiers à se précipiter pour couvrir leurs positions à découvert.

Après des années de croissance phénoménale, Beyond Meat a enregistré des ventes annuelles en baisse depuis 2022. Elle n'a jamais réalisé de bénéfices annuels.

REBOND DE CHAT MORT

La survie de l'entreprise est en jeu. Bien qu'elle n'ait jamais signalé de risque d'interruption de ses activités, Beyond Meat a lancé le mois dernier un échange de dettes contre des actions afin d'éviter une défaillance à court terme de son crédit . Cette opération a entraîné une forte dilution de ses actions.

L'entreprise a également engagé un responsable de la transformation et annoncé des licenciements en août.

Le fait d'avoir gagné du temps pour rembourser sa dette a peut-être contribué à apaiser les craintes de faillite pour l'instant, mais le rétablissement de la confiance des investisseurs nécessitera un sérieux redémarrage, selon les experts en restructuration.

"Ils ont des liquidités pour l'année prochaine, mais ils doivent déterminer leurs perspectives de croissance", a déclaré Tim Hynes, responsable mondial de la recherche sur le crédit chez Debtwire.

L'entreprise n'était pas immédiatement disponible pour commenter sa position de liquidité et ses plans pour relancer les ventes.

UN DÉMARRAGE FULGURANT, UN AVENIR TROUBLE

Fondée en 2009, Beyond Meat est née des préoccupations liées au changement climatique, à la santé humaine et au bien-être des animaux. Dix ans plus tard, l'entreprise a fait une entrée fracassante sur le marché, ses actions ayant bondi de 65 % au cours de la première année, alors que des restaurants comme McDonald's MCD.N ajoutaient des hamburgers à base de fausse viande à leurs menus.

L'engouement n'a pas seulement stimulé Beyond Meat, il a également alimenté l'appétit des investisseurs pour des produits de substitution tels que le lait sans vache. Impossible Foods, son rival, a conclu des accords similaires avec Burger King tout en élargissant sa distribution au détail.

En 2019, le marché mondial de la fausse viande devrait générer 140 milliards de dollars de ventes annuelles au cours de la prochaine décennie, selon les données de Barclays.

Mais depuis 2022, les ventes de substituts de viande réfrigérés à base de plantes ont connu une baisse à deux chiffres d'une année sur l'autre, tombant à 279,3 millions de dollars au cours des 12 derniers mois, selon les données de la société d'études de marché Circana.

Le directeur général de Beyond Meat, Ethan Brown, a attribué la baisse de popularité de ses produits à des préoccupations infondées concernant les ingrédients utilisés et les processus suivis pour la fabrication des substituts de viande à base de plantes.

En réponse, l'entreprise s'est montrée plus transparente sur sa liste d'ingrédients. Elle a mis l'accent sur des éléments plus sains tels que l'huile d'avocat et les sources de protéines végétales, notamment les pois jaunes et les fèves.

"Ce que l'entreprise doit faire maintenant, c'est explorer des options telles que le rachat d'actions par les initiés ou l'engagement d'un grand investisseur activiste qui puisse certifier de manière crédible que l'entreprise est toujours viable. Sans cela, je ne vois pas d'avenir radieux", a déclaré Amiyatosh Purnanandam, professeur à la McCombs School of Business.