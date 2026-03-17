DTE Energy conclut un accord d'approvisionnement avec Google (Alphabet)

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DTE Energy DTE.N a déclaré mardi que sa filiale DTE Electric a signé un accord d'approvisionnement primaire et un accord d'accélération de la capacité propre (CCAA) pour fournir des services électriques et des capacités de stockage d'énergie à Google GOOGL.O (Alphabet).

La demande d'électricité aux États-Unis a atteint un niveau record en 2025 et devrait atteindre de nouveaux sommets à mesure que les grandes entreprises technologiques augmentent la consommation de leurs centres de données en pleine expansion.

* Dans le cadre de cet accord, qui s'étendra jusqu'en 2047, DTE Electric fournira des services électriques au centre de données de Google, d'une capacité de 1 gigawatt, qui doit être construit dans le Michigan.

* Des frais mensuels minimums seraient appliqués si l'accord prenait fin prématurément.

* Dans le cadre du CCAA, DTE Electric fournira jusqu'à 480 mégawatts de capacité de stockage d'énergie et 1 600 mégawatts de production d'énergie renouvelable pour soutenir son service d'électricité au futur centre de données de Google.

* DTE Electric exploitera les énergies renouvelables et les ressources de stockage pendant 20 ans.

* Google a déclaré dans un communiqué qu'il couvrirait entièrement les coûts d'électricité et les besoins en infrastructure