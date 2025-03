Drones de combat en Europe : le géant italien Leonardo et le turc Baykar signent un accord pour la production d'UAV

Les deux groupes s'allient pour former une nouvelle co-entreprise, qui sera basée en Italie.

Un drone Falco EVO de Leonardo (illustration) ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Le géant italien de l'aéronautique et de la défense Leonardo et le groupe turc Baykar, spécialiste dans la fabrication des drones, ont signé un protocole d'accord prévoyant la création d'une coentreprise de production de drones, a annoncé jeudi 6 mars Leonardo.

Cette nouvelle entreprise, dont le siège sera en Italie, a pour objet "la conception, le développement, la production et la maintenance de systèmes d'aéronefs sans pilote", les UAV (Unmanned Aerial Vehicle), précise Leonardo dans un communiqué.

"Il est prévu que le marché européen, comprenant les aéronefs de chasse sans pilote, les drones armés de surveillance et les drones d'attaque, atteindra les 100 milliards de USD au cours des dix prochaines années", selon la même source.

Alliances en série

Les commandes de l'industrie de l'armement se sont multipliées en raison de la hausse des budgets de défense en Europe, dans la foulée de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

Leonardo et un autre géant du secteur de l'armement, le groupe allemand Rheinmetall, ont ainsi scellé en octobre une coentreprise visant à fournir à l'armée italienne des chars d'assaut et des véhicules de combat d'infanterie. Le groupe italien fait en outre partie d'une coentreprise avec le britannique BAE Systems et le japonais JAIEC - créé notamment par Mitsubishi Heavy Industries -, qui compte développer d'ici 2035 un avion de combat supersonique.

Baykar est pour sa part un géant mondial dans la production de divers types de drones.