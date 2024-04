Drone Volt va de l’avant (Drone Volt)

Drone Volt va de l’avant

PUBLICATION RES./CA

Drone Volt a publié des résultats exceptionnels, largement au-delà de ses projections pour le T1 2023 communiquées il y a seulement deux mois. Le groupe maintient ses prévisions en termes de croissance et de récurrence de sa marge brute.

ACTUALITÉ

• Le chiffre d’affaires a été multiplié par pratiquement 5 à 8,9m€ (contre 1,6m€ au T1 2023), porté notamment par les livraisons s’inscrivant dans le cadre du contrat de distribution majeur (dont l’exécution n’avait pas débuté au T1 2023) et les nouvelles commandes. De fait, l’objectif du groupe d’au moins doubler son chiffre d’affaires d’un exercice sur l’autre est largement dépassé.

• Le résultat brut a pratiquement triplé, passant de 327k€ à 1,023m€, la dégradation de la marge brute s’expliquant par la très forte part des ventes provenant de la distribution (93%), qui a elle aussi dépassé son objectif de doublement de son chiffre d’affaires.

• Le groupe a confirmé ses prévisions pour 2024.

ANALYSE

Croissance explosive sur les deux segments

La croissance du chiffre d’affaires a été principalement tirée par la distribution, dont les ventes ont augmenté de 544% à 8,261m€ grâce d’une part aux 4m€ de livraisons en complément de la commande record, mais surtout aux nouvelles commandes régulières, qui ont représenté 2,6m€ au T1 2023 et d’ores et déjà 1,7m€ depuis début avril. Le chiffre d’affaires du segment Drone Volt Factory, Services & Academy a également fortement progressé (+125%) à 654k€ grâce notamment à l’offre Drone Volt Expert qui n’avait pas encore été lancée au T1 2023.

Concrétisation du potentiel de marges

La performance en termes de résultat brut a été tirée par le segment de la distribution dont la croissance a atteint 229% à 642k€. Autrement dit, le taux de marge a été légèrement décevant à 8% (contre 10% en 2023). Cependant, la marge de Drone Volt Factory, Services et Academy s’est améliorée, passant de 45% (132m€) au T1 2023 à 58% (381m€) en raison de la valeur ajoutée plus importante de l’offre drone as a service, qui concentre plus de 33% du chiffre d’affaires de la division.

Perspective convaincante

Le groupe a confirmé son objectif en termes de croissance et de récurrence de sa marge brute, prenant acte de ses capacités à augmenter ses ventes à effectif constant tout en maîtrisant ses coûts. Pour cela, il sera notamment aidé par la maturité de ses produits (Hercules 20, Linedrone, Heliplane) qui semble déjà profitable comme en témoigne la dynamique commerciale dont a bénéficié la distribution au T1 et depuis début avril. Le Kobra devrait également contribuer à améliorer les ventes en fin d’année et à bénéficier du dynamisme des marchés étrangers (commandes au Moyen-Orient et en Turquie récemment annoncées).

IMPACT

Nous maintenons nos prévisions en l’état. En effet, nous estimons que le dynamisme des ventes pourrait s’essouffler au cours des prochains trimestres, la fin de l’exécution du contrat de distribution de 20m€ approchant alors que l’amélioration de la marge brute reste pour le moment tributaire de la distribution. Les résultats du T2 devraient nous permettre de mieux cerner le potentiel de Drone Volt une fois le soutien du contrat de distribution majeur disparu.