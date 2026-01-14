information fournie par AOF • 14/01/2026 à 17:58

Drone Volt, SMTPC... l'agenda société France du jour -

(AOF) - Biosynex

Le laboratoire spécialiste du diagnostic de santé, spécialisé dans les tests rapides, le monitoring des biothérapies et la biologie moléculaire annoncera son chiffre d'affaires annuel.

Drone Volt

L'expert du drone civil professionnel et des solutions d'intelligence embarquée dévoilera son chiffre d'affaires annuel 2025.

Pullup Entertainment

L'éditeur de jeux vidéo signalera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

SMTPC

La société indiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.