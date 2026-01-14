 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Drone Volt, SMTPC... l'agenda société France du jour -
information fournie par AOF 14/01/2026 à 17:58

(AOF) - Biosynex

Le laboratoire spécialiste du diagnostic de santé, spécialisé dans les tests rapides, le monitoring des biothérapies et la biologie moléculaire annoncera son chiffre d'affaires annuel.

Drone Volt

L'expert du drone civil professionnel et des solutions d'intelligence embarquée dévoilera son chiffre d'affaires annuel 2025.

Pullup Entertainment

L'éditeur de jeux vidéo signalera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

SMTPC

La société indiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Valeurs associées

BIOSYNEX
0,7040 EUR Euronext Paris -3,56%
PULLUP ENTERTAINMENT
13,8800 EUR Euronext Paris +2,36%
SMTPC
28,100 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank