DRONE VOLT : Résultats semestriels 2022 illustrant la dynamique de croissance portée par les investissements d'avenir

Villepinte, le 14 septembre 2022

Nouveau record de chiffre d'affaires semestriel et marge brute stable ;

Succès de la stratégie de croissance externe avec les intégrations réussies de SKYTOOLS et des actifs de VIKING DRONES ;

Innovations continues avec le nouvel Heliplane, la finalisation du développement du Linedrone avec Hydro-Québec et le futur drone à hydrogène, avec ROTH2 et PRAGMA INDUSTRIES ;

Accélération des investissements commerciaux avec la reprise des grands salons internationaux ;

Résultats semestriels transitoirement impactés par ces investissements d'avenir ;

3 M€ de trésorerie et 3,3 M€ de stocks pour poursuivre la dynamique de croissance ;

Perspectives commerciales favorables pour la seconde moitié de l'année.

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, présente ses résultats semestriels au 30 juin 2022.

Données non auditées en keuros – Normes IFRS S1 2021 S1 2022 [1] Variation Chiffre d'affaires [2] 3 610 4 153 +543 Marge brute 1 1 434 1 407 (27) Charges d'exploitation (hors dotations aux amortissements et provisions) 1 957 2 718 +761 Excédent Brut d'Exploitation (523) (1 311) (788) Dotations aux amortissements et provisions et autres produits et charges d'exploitation (1 539) (2 073) +534 Résultat Opérationnel Courant (2 062) (3 384) (1 322) Autres produits et charges opérationnels 1 002 7 (995) Résultat Opérationnel (1 060) (3 377) (2 317) Coût de l'endettement financier (143) (23) (120) Autres produits et charges financiers 44 318 +274 Charges d'impôt 472 578 +106 Résultat Net (688) (2 504) (1 816)



« Je suis avant tout très fier du travail de toutes les équipes qui ont permis d'atteindre ce niveau record de chiffre d'affaires à fin juin. Nous avons su produire les efforts nécessaires, que ce soit par le développement de nouveaux produits innovants, l'acquisition d'expertises complémentaires via notre politique de croissance externe et notre présence commerciale sur les grands salons internationaux. Cette stratégie nous offre de très belles perspectives pour la seconde moitié de l'année, malgré un effet de base très exigeant au 3 ème trimestre. » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT.

Nouveau record de chiffre d'affaires semestriel et marge brute stable

DRONE VOLT a enregistré un chiffre d'affaires consolidé record de 4,2 millions d'euros au 1 er semestre 2022, en croissance de +15%. Ce chiffre ne tient pas compte de plusieurs commandes enregistrées en fin de semestre qui donneront lieu à des livraisons et des facturations sur le 2 nd semestre 2022. Au-delà de sa solide dynamique commerciale, le Groupe a bénéficié de l'intégration de SKYTOOLS, acteur de la distribution et des services par drones aux Pays-Bas, qui a contribué à hauteur de 375 keuros au 1 er semestre 2022.

La marge brute consolidée du Groupe ressort à 1,4 million d'euros, soit 34% du chiffre d'affaires, quasiment stable par rapport au 1 er semestre 2022 (-2%). La part plus importante réalisée au cours du semestre par l'activité Marques Tiers (17% de marge brute), a été compensée par l'intégration de SKYTOOLS qui affiche un taux de marge brute moyen de 46%.

Accélération des investissements d'avenir

Afin de soutenir cette dynamique vertueuse de croissance dans la durée, DRONE VOLT a décidé d'accélérer ses investissements d'avenir avec 3 leviers majeurs et synergiques :

Les innovations technologiques issues du savoir-faire de l'entreprise, avec le nouvel Heliplane, la finalisation du développement du Linedrone avec Hydro-Québec et le futur drone à hydrogène, avec ROTH2 et PRAGMA INDUSTRIES ; L'acquisition de compétences complémentaires, avec les acquisitions de SKYTOOLS et des actifs de VIKING DRONES, un acteur danois spécialisé dans les drones connectés à destination de développeurs et d'intégrateurs ; La présence renforcée sur les grands salons professionnels internationaux, que ce soit aux Etats-Unis (T&D en avril) ou en Europe (Eurosatory en juin et CIGRE en août).

Ces investissements d'avenir ont généré une charge additionnelle de 470 keuros au 1 er semestre 2022 qui explique l'essentiel de l'augmentation des charges d'exploitation par rapport au 1 er semestre 2021. L'Excédent brut d'exploitation ressort ainsi à -1,3 million d'euros (-0,5 million un an plus tôt) et le résultat d'exploitation, intégrant une hausse des provisions de 300 keuros, est de -3,4 millions. Le résultat net semestriel s'élève à -2,5 millions d'euros, intégrant un crédit d'impôt de 0,6 million.

Ressources financières complétées par un Prêt Innovation et une nouvelle subvention au Canada

Afin de financer ces investissements d'avenir, DRONE VOLT a souscrit un Prêt Innovation de 2,5 millions d'euros accordé par Bpifrance. Le prêt s'étalera sur les 7 prochaines années, avec 2 années de différé (jusqu'en septembre 2024) et un taux d'intérêt de 4,30%.

Au 30 juin 2022, DRONE VOLT affichait ainsi des fonds propres de 37,0 millions d'euros et une trésorerie de 3,0 millions pour une dette financière brute de 4,4 millions, composée essentiellement de ce Prêt Innovation et de PGE pour 1,5 million.

A noter que DRONE VOLT a finalisé la conversion, en janvier 2022, de l'intégration des obligations en circulation dans le cadre du contrat de financement signé en décembre 2020 avec ATLAS SPECIAL OPPORTUNITIES et a annoncé la suspension du recours à ce contrat de financement au-moins jusqu'à fin 2022.

Par ailleurs, DRONE VOLT dispose d'un montant de stock significatif à fin juin 2022, estimé à 3,3 millions d'euros, afin de pouvoir assurer une livraison rapide des commandes sur la seconde moitié de l'année.

Enfin, DRONE VOLT a obtenu, en juillet 2022, une subvention de 0,9 million de dollars canadiens, soit environ 700 keuros, pour le développement d'une solution d'inspection de piste d'atterrissage par drone. Ce montant est comptabilisé progressivement en produit d'exploitation sur la durée du projet, soit environ 24 mois.

Perspectives commerciales favorables

Après un 1 er semestre en croissance, DRONE VOLT anticipe la poursuite de la bonne dynamique commerciale sur la seconde moitié de l'exercice 2022. Les derniers salons professionnels devraient notamment se traduire par des livraisons dès le 3 ème trimestre qui devraient porter l'activité.

A ce titre, la participation de DRONE VOLT au dernier salon organisé par le CIGRE [3] en août 2022 a prouvé le très fort intérêt des grands acteurs dans le domaine de l'électricité à haute tension (producteurs d'électricité, constructeurs d'infrastructures et gestionnaires des réseaux) pour les solutions technologiques développées et commercialisées par DRONE VOLT. À cette occasion, DRONE VOLT a exposé plusieurs solutions spécifiques conçues par ses équipes, parmi lesquelles :

Le LINEDRONE [4] développé en collaboration avec HYDRO-QUEBEC ;

développé en collaboration avec HYDRO-QUEBEC ; Le HERCULES 20 équipé des outils permettant de tirer un câble électrique pour un remplacement ou une mise en place nouvelle sur un tronçon ;

L'HELIPLANE, drone VTOL - Vertical take-off and landing – équipé d'une voilure fixe permettant l'inspection des réseaux sur plusieurs dizaines de kilomètres.

L'ambition avec le développement de ces nouvelles solutions à fort contenu technologique est également d'accélérer le déploiement des prestations de service à forte valeur ajoutée.

La base de comparaison sera toutefois élevée, le Groupe ayant atteint un niveau historique d'activité au 3 ème trimestre 2021 à 2,7 millions d'euros). En outre, conformément à ce qui avait été annoncé, DRONE VOLT a décidé de suspendre temporairement, à partir du second semestre 2022, la facturation des licences de production à son partenaire américain AQUILINE DRONE (650 keuros sur le 1 er semestre 2022) qui consacre aujourd'hui l'intégralité de ses efforts commerciaux sur la distribution du modèle HERCULES 20 après avoir commandé un peu plus de 200 HERCULES 2 depuis le début du partenariat.

Mise à disposition du rapport financier semestriel

Le rapport financier semestriel au 30 juin 2022 sera mis en ligne sur le site Internet de la société dans les délais légaux.



Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2022, mercredi 19 octobre 2022

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles sur www.dronevolt.com / Investisseurs

Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews

Pour recevoir la newsletter de la société, écrire à : finance@dronevolt.com

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 8,6 millions d'euros en 2021.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS.PA – Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



Contacts :

Relations Investisseurs

DRONE VOLT

Sylvain Navarro – T: +33 7 88 87 50 88

finance@dronevolt.com Relations médias FINANCE

ACTUS finance & communication

Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73

dronevolt@actus.fr Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER DRONE VOLT

Céline Vergely – T : +33 6 08 42 75 84

celine@dronevolt.com

[1] Chiffres intégrant la contribution de la société néerlandaise SKYTOOLS depuis le 18 janvier 2022

[2] Contre un chiffre d'affaires de 4 023 keuros et une marge brute de 1 373 keuros annoncés le 13 juillet 2022

[3] Conseil International des Grands Réseaux Electriques

[4] Drone destiné à l'inspection complexe des lignes de transport d'électricité à haute tension. Il permet de déceler les pertes d'énergie d'un réseau électrique afin de déterminer avec précision les besoins de maintenance.

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : nWlplMqcY2icmnJvZ8hnZmNlapiWxJHFbGOZyGlwZpaZmpuRm5mVasqbZnBnl2Vu

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/76208-aldrv_rs_2022_vdef.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com