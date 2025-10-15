 Aller au contenu principal
Drone Volt : repli de 74% de ses revenus au troisième trimestre
information fournie par AOF 15/10/2025 à 18:13

(AOF) - Drone Volt a enregistré un chiffre d’affaires de 1,9 million d'euros au troisième trimestre 2025, soit un recul de 74% sur un an. Le taux de marge brute sur cette période a atteint 39%, de nouveau en forte progression sur un an (+24 points). Dans la continuité du partenariat exclusif signé début octobre avec Ampacimon pour l’installation automatisée de capteurs DLR sur les lignes à haute et très haute tension, Drone Volt anticipe une forte activité commerciale au dernier trimestre 2025. Le groupe confirme son objectif d’atteindre un Ebitda positif sur le second semestre 2025.

