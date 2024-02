Drone Volt reçoit de nombreuses marques d’intérêt pour son Linedrone

(AOF) - Drone Volt, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, fait le point sur le déploiement commercial du Linedrone. Drone Volt détient les droits d'industrialisation et de commercialisation exclusifs mondiaux du Linedrone. Ce dernier, développé en partenariat avec le groupe canadien Hydro-Québec, permet d'inspecter des lignes électriques haute tension (inspection de manchons et corrosions du conducteur) afin de permettre une meilleure maintenance des actifs sans interruption de leur fonctionnement.

Après avoir livré les premiers exemplaires du Linedrone au cours du second semestre 2023 à son partenaire canadien, Drone Volt a réalisé ses premières démonstrations auprès de différents opérateurs de transport d'électricité en Allemagne, en Belgique, en France et au Canada, avec des résultats très concluants.

Au Brésil, Drone Volt négocie actuellement un accord de partenariat pour fournir matériels et prestations de service dans le cadre d'activités d'inspection de réseaux électriques.

"Les démonstrations réalisées nous ont déjà permis de recevoir de nombreuses marques d'intérêt pour le Linedrone et nous sommes confiants pour aboutir à des contrats qui contribueront à notre activité dès 2024." déclare Marc Courcelle, directeur général de Drone Volt.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Fiche sectorielle - Electronique

Les téléviseurs de grande taille en plein boom

Si les spécialistes s'attendaient à moins d'appétence pour les téléviseurs de grande taille à la sortie de la crise sanitaire, ce n'est manifestement pas le cas. L'IFA a souligné le développement de ces équipements, avec des écrans qui peuvent atteindre jusqu'à 120 pouces. Ce segment de marché devrait voir son activité portée par les Jeux olympiques de l'été prochain. Leader depuis dix-sept ans sur le marché des téléviseurs, Samsung propose la palette technologique la plus complète. Les téléviseurs de grande taille font plutôt partie des produits standards pour le géant coréen. Quant au chinois TCL, qui a ravi à LG la seconde place du marché mondial, il mise sur l'accessibilité de ses produits, avec des prix sensiblement inférieurs à ceux pratiqués par Samsung. Le groupe a réalisé une croissance de près de 68% entre le premier semestre 2021 et 2022 sur le segment des plus de 65 pouces. Sur un an, la taille moyenne des écrans commercialisés par TCL est passée de 46,3 à 49,9 pouces. Un autre acteur chinois, Hisense, cherche également à gagner des parts de marché sur ce créneau.